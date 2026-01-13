Puglia | gelate devastanti per carciofi broccoli e cavoli in campo Coldiretti sulle conseguenze del maltempo per l' agricoltura danni in particolare nel foggiano e nel brindisino

Le recenti gelate in Puglia hanno provocato danni significativi alle colture orticole di stagione, tra cui carciofi, broccoli e cavoli, in particolare nelle province di Foggia e Brindisi. Coldiretti evidenzia come il maltempo abbia compromesso le produzioni agricole, evidenziando le difficoltà degli agricoltori locali nel gestire questa emergenza. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per mitigare gli effetti di questi eventi climatici imprevisti.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Le gelate improvvise stanno causando gravi danni alle campagne pugliesi, con effetti che si estendono a macchia d'olio sulle colture orticole di stagione, come carciofi, broccoli, cicorie, rape, fave precoci, bietola da costa e cavoli. A denunciarlo è Coldiretti Puglia, sulla base delle verifiche dei tecnici in campagna in diverse aree del brindisino, in particolare tra Brindisi, San Pietro Vernotico, Mesagne e Francavilla Fontana ed in provincia di Foggia. Il crollo repentino delle temperature arriva dopo un lungo periodo di clima insolitamente mite che ha favorito un risveglio vegetativo anticipato.

