Scontro fra treni Trenitalia parte civile contro il macchinista | Danni per centinaia di migliaia di euro
Si è svolta ieri l’udienza predibattimentale relativa allo scontro tra due treni avvenuto il 10 dicembre 2023 tra Faenza e Forlì. Trenitalia si è costituita parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni, stimati in centinaia di migliaia di euro. L’udienza ha permesso di fare il punto sulla posizione delle parti e sui prossimi passaggi processuali.
Si è tenuta ieri l’udienza predibattimentale relativa allo scontro ferroviario avvenuto il 10 dicembre 2023 lungo la tratta tra Faenza e Forlì. L’imputato, un macchinista veneziano di 45 anni che conduceva il Frecciarossa 8828, ha avanzato tramite il proprio legale la richiesta di messa alla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Writers criminali sui treni di Udine: danni per migliaia di euro e 4 denunce
Leggi anche: Treni in tilt fra Lodi e Milano, cancellazioni e ritardi: mattina di passione per migliaia di pendolari
Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 39 morti e oltre 70 feriti; Scontro fra treni, Trenitalia parte civile; Scontro di treni in Andalusia, giunto rotto sui binari. Almeno 40 morti e 37 dispersi; Incidente tra due treni in Andalusia, uno è dell'operatore Iryo che è controllato da Trenitalia al 51%.
Scontro fra treni, Trenitalia parte civile - Nell’udienza predibattimentale il macchinista imputato di disastro ferroviario colposo ha chiesto la messa alla prova ... msn.com
Scontro tra Frecciarossa e regionale a Faenza: Trenitalia parte civile contro il macchinista - Ha chiesto di essere ammesso alla messa alla prova il macchinista del Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia, unico imputato per l’incidente ferroviario ... corriereromagna.it
Sono almeno 40 le vittime dello #scontro tra #treni in #Andalusia. Giallo sulle cause dell'incidente: sotto la lente degli inquirenti un giunto rotto tra i binari. #Tg1 Stefano Fumagalli - facebook.com facebook
Sono almeno 40 le vittime dello #scontro tra #treni in #Andalusia. Giallo sulle cause dell'incidente: sotto la lente degli inquirenti un giunto rotto tra i binari. #Tg1 Stefano Fumagalli x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.