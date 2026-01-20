Scontro fra treni Trenitalia parte civile contro il macchinista | Danni per centinaia di migliaia di euro

Si è svolta ieri l’udienza predibattimentale relativa allo scontro tra due treni avvenuto il 10 dicembre 2023 tra Faenza e Forlì. Trenitalia si è costituita parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni, stimati in centinaia di migliaia di euro. L’udienza ha permesso di fare il punto sulla posizione delle parti e sui prossimi passaggi processuali.

