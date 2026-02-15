Pino Colizzi, il noto doppiatore romano, è morto a 88 anni. La sua voce ha accompagnato film come Apocalypse Now, prestando la voce a Robert De Niro e Martin Sheen. Colizzi aveva una lunga carriera nel mondo del doppiaggio e aveva lavorato anche come direttore del doppiaggio. La sua morte lascia un vuoto tra chi ama il cinema italiano e il doppiaggio.

È morto a Roma Pino Colizzi, storico doppiatore, direttore del doppiaggio e attore: aveva 88 anni. Era stato voce italiana di Robert De Niro (tra cui Il padrino – Parte II) e di Martin Sheen in Apocalypse Now, oltre ad aver prestato il timbro anche a Michael Douglas e Jack Nicholson. Era sposato con Manuela Andrei e aveva due figli. Morto a Roma il doppiatore Pino Colizzi La carriera nel doppiaggio: da Robert De Niro a Martin Sheen I ruoli da attore e il lavoro dietro le quinte Morto a Roma il doppiatore Pino Colizzi È morto a Roma nella giornata di ieri – sabato 14 febbraio 2026 – Pino Colizzi, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio: aveva 88 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto a 88 anni lo storico doppiatore Pino Colizzi, voce di Robert De Niro e Martin Sheen in Apocalypse Now

Pino Colizzi, noto doppiatore e attore romano, è morto a 88 anni a causa di un attacco cardiaco.

Pino Colizzi è morto a Roma a 88 anni, dopo aver prestato la voce a grandi attori come Jack Nicholson, Martin Sheen e Christopher Reeve.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.