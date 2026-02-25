malore improvviso mattia muore a soli 14 anni

Comunità in lutto e affranta dal dolore a Silvi per l’improvvisa morte di Mattia, un 14enne deceduto nella mattinata del 24 febbraio per un malore improvviso Il ragazzino era in casa con la madre al momento della tragedia, con i soccorsi che hanno effettuato le manovre di rianimazione senza però ottenere il risultato sperato. La notizia si è diffusa sui social nel giro di poche ore e sui gruppi Facebook della città costiera sono apparsi tantissimi messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Mattia. Il 14enne lascia la madre Stefania, il papà Fabrizio, i fratelli Kristian e Nicholas e la sorella Giorgia. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Sorrentini e Vallescura in via Polacchi 18 a Silvi. I funerali si terranno il 26 febbraio alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Silvi.www.ilpescara.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Stroncato da un malore improvviso, Francesco Boi è morto a soli 37 anniUcciso da un malore improvviso, a soli 37 anni, Francesco Boi è morto mercoledì 11 febbraio a Cagliari.

Malore improvviso appena fuori casa: Thomas Baroncini è morto a soli 41 anniQuesta mattina, Thomas Baroncini è morto a soli 41 anni.

Argomenti discussi: Silvi piange la scomparsa per un malore improvviso di Mattia, morto a soli 14 anni; Silvi piange la scomparsa per un malore improvviso di Mattia, morto a soli 14 anni; Montesilvano piange la scomparsa del veterinario Marco Martellucci, aveva solo 38 anni.

Silvi piange la scomparsa per un malore improvviso di Mattia, morto a soli 14 anniLa città di Silvi piange l'improvvisa scomparsa di Mattia, 14enne deceduto nella mattinata del 24 febbraio per un malore ... ilpescara.it

LUTTI Silvi piange la scomparsa per un malore improvviso di Mattia, morto a soli 14 anni Rip L'articolo - facebook.com facebook