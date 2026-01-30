Malore improvviso mentre lavora Sara Cotelli è morta in ospedale

Sara Cotelli, impiegata dell’ufficio postale di Gardone Valtrompia, è morta in ospedale dopo un malore improvviso mentre era al lavoro mercoledì pomeriggio. La donna si era sentita male nella sede di Via Diaz e non è riuscita a riprendersi.

Non ce l'ha fatta Sara Cotelli, l'impiegata dell'ufficio postale di Gardone Valtrompia che mercoledì pomeriggio si era sentita male mentre stava lavorando nella sede di Via Diaz. La donna, 61 anni, si sarebbe improvvisamente accasciata al suolo sotto gli occhi di dipendenti e clienti.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Sara Cotelli Livorno | Accusa un malore mentre lavora in porto, 50enne soccorso dai colleghi e portato in ospedale: è grave Un uomo di 50 anni ha accusato un malore mentre lavorava nel porto di Livorno questa mattina. Malore improvviso, morta mamma di 25 anni Una donna di 25 anni è deceduta improvvisamente a seguito di un malore. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sara Cotelli Argomenti discussi: Annamaria colta da malore improvviso mentre va a lavoro, aveva 42 anni: lascia due figli. La tragedia in Veneto; Vania Vettorazzo, malore in palestra mentre fa pilates e muore a 21 anni; Autista di 60 anni muore stroncato da un malore nel porto di Manfredonia; Malore improvviso mentre guida, auto finisce contro un palo in via Romea. Malore improvviso mentre lavora: Stefano muore a 55 anni davanti al suo furgoneA dare l'allarme alcuni passanti che lo hanno notato a terra Si è accasciato a terra a pochi metri dal furgone di proprietà della ditta per cui lavorava ma quando sono arrivati i soccorsi per Stefano ... youtvrs.it Il malore mentre stende il bucato, poi la morte: Margherita aveva 43 anniMalore improvviso in lavanderia: muore a 43 anni Margherita Rebellati. Lavorava alla cooperativa Il Campo di Montebelluna. nordest24.it GARDONE V.T. - Lutto nella comunità gardonese per l'improvvisa scomparsa a soli 61 anni di Sara Cotelli. La donna, impiegata presso l'ufficio postale di Gardone Val Trompia, ha accusato un grave malore nella mattinata di ieri, 28 gennaio, mentre svolgeva i - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.