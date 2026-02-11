Altidona 640mila euro per nuova illuminazione | Led sicurezza e risparmio energetico al via nel borgo marchigiano

Altidona investe 640mila euro per modernizzare l’illuminazione pubblica. Il Comune ha avviato un piano con luci a led, puntando su sicurezza e risparmio energetico. I lavori sono già partiti e cambieranno il volto del centro storico, rendendolo più sicuro e più efficiente dal punto di vista energetico.

Altidona Illumina il Futuro: Un Piano Energetico da 640.000 Euro Trasforma il Borgo Marchigiano. L'amministrazione comunale di Altidona, in provincia di Fermo, nelle Marche, ha intrapreso un percorso significativo di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, un investimento che promette di cambiare il volto del borgo e di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. L'iniziativa, partita nel 2024, si basa sull'adesione alla convenzione Consip Servizio Luce 4, uno strumento che ha permesso di sbloccare risorse importanti per la modernizzazione dell'infrastruttura illuminativa. L'adesione a Consip Servizio Luce 4 ha rappresentato una svolta cruciale per Altidona.

