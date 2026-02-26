Violenza sulla donna Perugia aderisce a mai bandiera bianca Il 9 marzo | storie al femminile

Il Comune di Perugia ha deciso di aderire alla campagna “mai bandiera bianca”, che si concentra sulla lotta contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, promossa da enti nazionali, coinvolge diverse realtà locali e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica. Il 9 marzo si terranno eventi dedicati a raccontare storie femminili e a rafforzare il messaggio di resistenza.

"Contro la violenza sulla donna mai bandiera bianca": è lo slogan della campagna di comunicazione promossa da Anci e Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzata da ANCIcomunicare, a cui anche il Comune di Perugia ha deciso di aderire e promuoverne gli.