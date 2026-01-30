Un genitore denuncia che suo figlio è stato picchiato da un gruppo di persone dopo un semplice incidente in un locale. Ora il ragazzo non parla più e si alimenta solo con cibi liquidi. La vittima aveva già chiesto scusa per aver urtato qualcuno senza volerlo, ma questo non ha fermato l’aggressione. La famiglia chiede giustizia e si dice sconvolta per quanto accaduto.

"Mio figlio ha subito una violenta aggressione, nonostante avesse chiesto scusa per aver urtato qualcuno senza volere all’interno del locale. Dopo essere stato operato al volto, ora è tornato a casa, ma ne avrà ancora per parecchio tempo. Al momento non riesce neppure a esprimersi e si alimenta solo con prodotti liquidi". A parlare è la madre del 31enne colpito domenica 18 gennaio, intorno alle 21, all’esterno del ‘ Kokonuts ’ di Albinea, figlio di una famiglia di ristoratori della zona: la donna era accorsa sul luogo del pestaggio subito dopo, chiamata dal ragazzo picchiato. Dopo aver sentito testimoni, oltreché visionato le telecamere di sorveglianza di Albinea e le foto scattate da alcune persone, che hanno ritratto i coinvolti prima che si allontanassero, i carabinieri hanno identificato i presunti responsabili: la denuncia è scattata per tre uomini e una donna di età compresa tra i 27 e i 31 anni, tra i quali figura anche il ragazzo che ha riportato una prognosi di 60 giorni per le lesioni al volto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchiato dal gruppo: "Mio figlio ora non parla. Mangia solo cibi liquidi"

