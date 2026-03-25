Gino Paoli ha raccontato di aver vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita, affermando di aver pensato di dover morire al posto di suo figlio. La sua testimonianza è stata pubblicata in un’intervista, in cui ha parlato delle emozioni legate a quella perdita e del dolore che ancora porta con sé. La vicenda riguarda un episodio personale, senza dettagli su circostanze o date specifiche.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Gino Paoli, il celebre cantautore, deceduto a 91 anni. Recentemente, in un’intervista, aveva aperto il suo cuore sul dolore più grande che ha affrontato nella sua vita: la morte del figlio, Giovanni. Giovanni Paoli, primogenito di Gino, è venuto a mancare il 7 marzo 2025 all’età di 60 anni a causa di un infarto fulminante. La perdita di Giovanni ha segnato profondamente la vita del cantautore, un lutto che ha definito una sofferenza senza fine. In recenti interviste, Gino ha espresso il suo dolore: “Non ho paura della mia morte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gino Paoli e il suo dolore più grande: “Dovevo morire io, non mio figlio”

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