Aramen & Stannum e La Pigna e il Mare al teatro Kopó Brindisi

Il Teatro Kopó di Brindisi apre il nuovo anno con due rappresentazioni: “Aramen & Stannum” e “La Pigna e il Mare”. Un fine settimana dedicato al teatro, che propone storie diverse ma complementari, capaci di coinvolgere il pubblico attraverso temi di mito, immaginazione e desiderio. Un’occasione per riscoprire l’arte teatrale in un ambiente accogliente e stimolante, ideale per tutti gli appassionati e le famiglie della città.

BRINDISI - Il Teatro Kopó di Brindisi inaugura il nuovo anno con un fine settimana di teatro che attraversa mito, immaginazione e desiderio, parlando a pubblici diversi ma uniti dalla forza del racconto.Il 17 e 18 gennaio va in scena "Aramen & Stannum", spettacolo scritto da Domenico Loddo, con.

