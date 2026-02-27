Candy Story | Magazzini di fiabe per i più piccoli

Domenica 1 marzo alle 18 ai Magazzini del Sale si terrà lo spettacolo Candy Story, interpretato e scritto da Cettina Mangano e promosso dal teatro dell'Albero di Zucchero. L’evento è rivolto ai bambini e propone un viaggio tra fiabe e storie divertenti, all’interno di un ambiente dedicato ai più piccoli. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento è gratuito.

Appuntamento domenica 1 marzo alle 18 ai Magazzini del Sale con Candy Story di e con Cettina Mangano a cura del teatro dell'Albero di Zucchero. Dopo lo spettacolo. merenda tutti insieme. È necessaria la prenotazione (preferibilmente tramite messaggio whatsapp) al 339 5035152, biglietto unico 8.