Una storia di fede e miracoli narra di un condannato a morte ingiustamente, il cui destino cambia grazie a una visione miracolosa. La Madonna del Calamaio compare con una pergamena, mentre Gesù Bambino fa una promessa che si rivelerà determinante. Questo episodio si svolge in un contesto di forti credenze religiose e di credulità popolare.

Un’ingiusta sentenza condanna a morte un innocente. La Madonna del Calamaio gli appare con una pergamena miracolosa e Gesù Bambino fa una promessa che si rivelerà la salvezza del condannato. Secondo le fonti a disposizione, era circa il 13 marzo del 1330. Nella cittadina olandese di Aardenburg, più o meno a trenta chilometri da Bruges, si consumò un omicidio. Per il delitto fu incolpato un giovane appartenente alla confraternita dei tintori di lana. A nulla servì che il tintore si fosse più volte proclamato innocente: il tribunale lo condannò alla pena capitale. Il giorno prima dell’esecuzione un sacerdote andò a confessare in prigione il condannato a morte. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Madonna del Calamaio: la miracolosa pergamena che salvò un condannato

