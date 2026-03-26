La rabbia di Bruno Vespa contro un programma Rai che sfora | ce l’ha con De Martino Sciarelli o Infante?

Nella puntata di Porta a Porta trasmessa il 25 marzo, Bruno Vespa si è rivolto ai vertici Rai chiedendo di garantire il rispetto degli orari di inizio e fine delle trasmissioni, per evitare sovrapposizioni con il suo programma. La sua contestazione si è concentrata sulla gestione degli orari in onda, senza fare riferimenti diretti a singoli programmi o persone.

Si arrabbia Bruno Vespa in apertura della puntata di Porta a Porta del 25 marzo. Il giornalista ha chiesto ai vertici Rai di fare in modo che siano rispettati gli orari di inizio e fine trasmissioni per evitare sovrapposizioni col suo programma. Ce l’aveva con Stefano De Martino, Milo Infante o Federica Sciarelli?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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