Questa mattina Carlo Conti si è commosso in diretta durante la trasmissione di Verissimo. Per la prima volta, il conduttore ha mostrato un lato molto più umano, lasciando emergere emozioni profonde e lacrime che nessuno si aspettava. La sua reazione ha toccato i telespettatori e ha attirato l’attenzione di tutti.

Carlo Conti come non lo si era mai visto. Nel salotto di Verissimo, il conduttore ha abbassato ogni difesa e ha lasciato spazio a un’emozione autentica, fatta di ricordi, gratitudine e lacrime vere. Un momento televisivo intenso, che ha colpito profondamente il pubblico e mostrato il lato più intimo di uno dei volti più amati della tv italiana. Carlo Conti piange e commuove il pubblico: le sue parole sono toccanti. Ospite di Silvia Toffanin, Carlo Conti si è commosso parlando della madre Lolette, la donna che lo ha cresciuto da sola dopo la morte del padre, avvenuta quando lui aveva appena 18 mesi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Carlo Conti piange in diretta, così non l’avete mai visto: il motivo vi farà commuovere, ecco cosa è successo

