Morta Ileana Argentin una vita in politica per i diritti dei disabili Gualtieri | Il Pd perde un punto di riferimento

È morta Ileana Argentin, figura nota per il suo impegno in politica a favore dei diritti dei disabili. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, ma anche tra i politici che l’avevano conosciuta e stimata. Gualtieri ricorda come il Pd perda un punto di riferimento importante. Argentin si è sempre battuta con passione, portando avanti cause che riguardano le persone con disabilità in ogni ambito, dal livello locale a quello nazionale.

Un impegno instancabile per i diritti dei disabili. Un'irriducibile attività a tutti i livelli, dall' associazionismo e dal volontariato fino al Parlamento passando per consigli comunali o di circoscrizione. E' morta a Roma Ileana Argentin, deputata Pd per due legislature dal 2008 al 2018. Aveva 62 anni. Affetta da amiotrofia spinale, è stata tra l'altro presidente dell' Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. Tra i primi incarichi di rilievo in politica quelli in Campidoglio al fianco del sindaco Francesco Rutelli e poi del successore Walter Veltroni, con i quali ha collaborato forte delle deleghe alle politiche dell'handicap e della salute mentale.

