Serie A in lutto | il club perde il suo punto di riferimento

La Serie A piange la perdita di un punto di riferimento di un club importante. Si tratta di una figura che, pur raramente presente in campo, rappresentava un punto di riferimento per tifosi e squadra, accompagnando ogni passo avanti e ogni sogno ricominciato. La sua assenza si fa sentire nel cuore di chi ha condiviso momenti di passione e di crescita con questa persona.

Ci sono nomi che i tifosi non vedono quasi mai in campo, ma che sentono addosso a ogni svolta, a ogni passo avanti, a ogni sogno che ricomincia. A Como, in queste ore, l’aria è quella delle notizie che non vorresti mai leggere: di quelle che arrivano da lontano e, senza chiedere permesso, fanno calare il silenzio. Perché quando una società rinasce davvero, dietro non c’è solo un allenatore, un bomber o un momento magico. C’è un progetto, ci sono scelte pesanti, ci sono persone che hanno creduto quando sembrava più semplice lasciar perdere. E questa volta il colpo riguarda proprio uno di quei pilastri. Il 19 marzo 2026, a Singapore, è morto Michael Bambang Hartono. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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