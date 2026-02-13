Ospedale di Terni nuova nomina alla guida della chirurgia toracica | arriva il professor Jacopo Vannucci

Il professor Jacopo Vannucci assume la direzione della chirurgia toracica all’ospedale di Terni dopo aver vinto un concorso interno. La sua nomina riguarda la gestione del reparto, che conta circa 500 interventi all’anno. Vannucci, specializzato in interventi complessi al torace, lavora da anni nell’ospedale e ha contribuito a ridurre i tempi di recupero dei pazienti.

Nuova guida per la struttura semplice dipartimentale di chirurgia toracica dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Con l’ultima delibera firmata dal direttore generale Andrea Casciari, è stato nominato il professor Jacopo Vannucci, professore associato di chirurgia toracica dell’Università degli studi di Perugia. Il provvedimento, con decorrenza dal 16 febbraio, fa seguito alla nota ufficiale dell’Università degli studi di Perugia e si inserisce nel quadro della collaborazione istituzionale tra Regione Umbria, ateneo e azienda ospedaliera. Il professor Vannucci subentra al professor Mark Ragusa, che ha cessato l’attività assistenziale in azienda dallo scorso 1 febbraio.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su jacopo vannucci

Si è concluso a Pisa, presso l’ospedale di Cisanello, il primo campus di chirurgia toracica, svoltosi dal 19 al 21 gennaio.

Si è svolto a Pisa, presso l'Ospedale di Cisanello, dal 19 al 21 gennaio 2026, il primo Campus di Chirurgia toracica, coinvolgendo specialisti e specializzandi da tutta Italia.

Ultime notizie su jacopo vannucci

Argomenti discussi: Il nuovo ospedale di Terni fermo, va avanti quello di Narni-Amelia; Nuovo ospedale Terni, la mattinata in Regione e il confronto Proietti-Bandecchi; Al pronto soccorso dell’ospedale di Terni arriva il flussista, novità anche per posti letto e trasporti; Nuovo ospedale di Terni. Confronto Proietti - Bandecchi: 'importante per l'Umbria', 'dateci 180 milioni di tasse, lo facciamo noi, in 4 anni'.

All'ospedale di Terni una nuova procedura per la chirurgia(ANSA) - TERNI, 13 FEB - L'Azienda ospedaliera di Terni ha approvato una nuova procedura che migliora il modo di organizzare gli interventi chirurgici programmati. L'obiettivo è ridisegnare l'intero p ... msn.com

Assemblea respinge la richiesta sul nuovo ospedale di TerniL'Assemblea legislativa ha respinto la richiesta di inserimento all'ordine del giorno odierno della mozione urgente, presentata dall'opposizione, sulla individuazione della sede del nuovo ospedale di ... ansa.it

#Ospedale #Terni, #chirurgia #toracica: il post Mark Ragusa è Jacopo #Vannucci x.com

Per la Serie Volano IPhone Oggi foto di gruppo in compagnia del @vannucci Approfittiamo per presentarvi la new-entry di B&Lline…la Pamela Jacopo e’ venuto a cambiare il suo vecchio #iphonecon il potentissimo #i - facebook.com facebook