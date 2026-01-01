Lutto nella politica e nell' informazione pisana | è morto Giorgio Piccioni

È venuto a mancare Giorgio Piccioni, figura di rilievo nel panorama politico e dell'informazione pisana. Nato nel 1948, ha ricoperto ruoli importanti come portavoce dei sindaci Paolo Fontanelli e Marco Filippeschi. La sua scomparsa, avvenuta il 31 dicembre all’età di 75 anni, rappresenta una perdita significativa per la comunità cittadina e il settore pubblico.

Lutto nel mondo della politica e dell'informazione a Pisa. E' scomparso nella serata di ieri, 31 dicembre, all'età di 75 anni, Giorgio Piccioni, in passato portavoce dei sindaci Paolo Fontanelli e Marco Filippeschi. Originario di Venezia, era arrivato a Pisa partecipando a Lotta Continua.Aveva. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Lutto nella politica e nell'informazione pisana: è morto Giorgio Piccioni Leggi anche: Lutto nella politica italiana, morto all’improvviso a 57 anni: candidato alle ultime regionali Leggi anche: Lutto nella politica italiana, morto mentre era alla guida: era un punto di riferimento Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Politica australiana tra lutto bipartisan e divisioni profonde; Lutto nel mondo politico riminese. Giorgio Giovagnoli storico dirigente comunale ci ha lasciato oggi. Il cordoglio della politica locale; Giovanni Masotti, morto il giornalista legato a Viterbo; Addio a “Gigi” Sampietro, colonna della Lega vigevanese. Politica in lutto nell’Empolese Valdelsa, addio alla consigliera Pescatori - E la comunità di Montaione piange la scomparsa di una cittadina che in passato si è impegnata attivamente per il ... lanazione.it Lutto nel mondo dell'informazione: la Calabria piange autorevole giornalista (NOME e FOTO) - Il giornalismo calabrese e nazionale perde una delle sue firme più autorevoli e appassionate. zoom24.it

Napoli, morto Giuseppe Ossorio: lutto nella politica - Ossorio aveva 81 anni ed era un grande esponente della tradizione politica repubblicana e laica, erede della scuola ... ilmattino.it

Lutto nel mondo dell’informazione e della politica x.com

Lutto nel mondo dell’informazione e della politica - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.