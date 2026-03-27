È deceduto venerdì 27 marzo il medico Walter Persiani, che ha ricoperto il ruolo di primario di chirurgia presso gli ospedali di Forlì e Forlimpopoli durante gli anni Ottanta e Novanta. La sua carriera si è svolta nell’ambito della medicina chirurgica, con un lungo impegno presso le strutture ospedaliere della zona. La notizia ha suscitato reazioni tra i colleghi e i professionisti del settore.

La sua è stata una lunga carriera di primario di chirurgia presso gli ospedali Morgagni di Forlì e l'ospedale di Forlimpopoli E' morto nella giornata di venerdì, 27 marzo, il medico Walter Persiani, con la sua lunga carriera di primario di chirurgia presso gli ospedali Morgagni di Forlì e l'ospedale di Forlimpopoli negli anni ‘80 e ’90. “Considerato un'eccellenza nel suo campo verrà ricordato da tutti coloro che lo hanno conosciuto come una persona di grande spessore intellettuale e umano”, lo ricorda un commiato trasmesso alla redazione. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Lutto nel mondo della medicina, morto ex primario di chirurgia degli ospedali di Forlì e Forlimpopoli

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