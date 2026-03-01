Lutto nel mondo del ciclismo | è morto Luigi Volpi fondatore degli Amici della pista

Nel mondo del ciclismo pordenonese si registra una perdita significativa con la morte di Luigi Volpi, fondatore degli Amici della pista. Volpi, che aveva 88 anni, aveva ricoperto ruoli di ciclista, tecnico e dirigente nel corso della sua vita. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra gli appassionati e le associazioni locali.

Tutto il mondo del ciclismo Pordenonese è in lutto per la scomparsa di Luigi Volpi. Ciclista, tecnico, dirigente, è morto a 88 anni dopo aver dedicato la sua vita alle due ruote, riuscendo a trasmettere entusiasmo e competenza a intere generazioni di giovani atleti. Nel 1986 ha fondato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Luigi Volpi, morto a 89 anni lo storico tecnico anima del ciclismo regionale: fu tra i fondatori degli Amici della PistaFONTANAFREDDA - Il ciclismo provinciale piange Luigi Volpi, morto a 89 anni. Originario di Fontanafredda, è stato uno dei fondatori del sodalizio degli Amici della Pista, ... ilgazzettino.it

IL CICLISMO FRIULANO PIANGE LA SCOMPARSA DI LUIGI VOLPI. GALLERY