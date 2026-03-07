Il dottor Giuseppe Vairo nuovo primario di Medicina degli ospedali di Fondi e Terracina

Il dottor Giuseppe Vairo è stato nominato nuovo primario dei reparti di Medicina negli ospedali di Fondi e Terracina, che includono il San Giovanni di Dio e il Fiorini. La sua nomina riguarda entrambe le strutture sanitarie, che operano nei rispettivi territori. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle direzioni delle due strutture ospedaliere.

Dopo un trentennio trascorso all’ospedale Sandro Pertini di Roma, il neonominato primario si è insediato nei giorni scorsi E’ il dottore Giuseppe Vairo il nuovo primario del reparto di Medicina degli ospedali di Fondi e Terracina, il San Giovanni di Dio e il Fiorini. Il cambio al vertice nei giorni scorsi. Dopo un trentennio trascorso all’ospedale Sandro Pertini di Roma, negli ultimi anni nel ruolo di vice del medesimo reparto, il dottor Vairo ha deciso di rimettersi in discussione intraprendendo una nuova sfida personale e professionale. “Non amo restare troppo a lungo nelle zone di comfort – ha spiegato il neonominato primario dei due... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

