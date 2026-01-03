Lutto nel mondo della sanità ferrarese medico di Medicina generale muore all' improvviso
È venuto a mancare improvvisamente Michele Castelli, medico di Medicina generale di 49 anni, conosciuto nel settore sanitario di Ferrara. Operante in via del Naviglio e con un ambulatorio in via Ripagrande, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e il personale sanitario. La notizia ha suscitato commozione tra colleghi e cittadini, che ricordano il professionista per la sua dedizione e competenza.
Lutto nel mondo della sanità. A 49 anni è scomparso Michele Castelli, medico di Medicina generale, operante in via del Naviglio e con un ambulatorio in via Ripagrande. Appresa la notizia, tra i suoi pazienti e chi l’ha conosciuto – con i colleghi in primis - si è scatenata una forte ondata di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
