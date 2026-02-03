Lutto nel calcio | muore a 39 anni Nicolas Giani ex capitano della Spal

Lutto nel mondo del calcio: è morto a soli 39 anni Nicolas Giani, ex capitano della Spal. Nato a Como nel 1986, Giani aveva trascorso gran parte della sua carriera in Serie B e Serie C, diventando un punto di riferimento per molti tifosi. La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 2 febbraio 2026 dopo una lunga battaglia contro una malattia, ha sconvolto amici, familiari e i tanti che lo avevano conosciuto in campo.

Morire a soli 39 anni: il calcio piange la scomparsa di Nicolas Giani, nato a Como il 13 marzo 1986 e deceduto il 2 febbraio 2026 dopo aver a lungo lottato contro una malattia. Ruolo difensore, indimenticato capitano della Spal, era sposato con Raluca con la quale ha avuto una bimba, Blanca. Il cordoglio per la scomparsa. Una delle più grandi soddisfazioni della sua carriera è stata quella di portare la formazione ferrarese in Serie A. “ È del tutto surreale ritrovarsi a scriverlo, ma Nicolas Giani non c’è più. Il capitano della Spal del doppio salto dalla serie C alla serie A si è spento nella giornata di lunedì a Desenzano del Garda, dove aveva chiuso la sua carriera da calciatore nel 2022”, scrive la pagina Facebook “Lo Spallino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

