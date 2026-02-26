L’amico Franco Ivo Camellini | Con lui ho condiviso tutto | dai primi calci al campetto alla fondazione delle società Se ne va una parte di me Lutto nel calcio giovanile | è morto Menozzi Luigi era l’anima della Reggio United

È morto Luigi Menozzi, uno dei fondatori della Reggio United, punto di riferimento per tante famiglie e generazioni di ragazzi cresciuti attraverso lo sport al campo di via Don Sturzo. Luigi Menozzi ha dedicato tanto tempo ed energie all’educazione dei più giovani. Settantotto anni, volto notissimo nel panorama dilettantistico giovanile, Luigi prima della pensione aveva lavorato in un’azienda metalmeccanica di Cavriago. Un lavoro accompagnato da sempre da una forte passione per lo sport: atletica, pallacanestro e soprattutto calcio. Tifoso dell’Inter, iniziò come allenatore per poi diventare dirigente e negli anni ’70 fondò la Real Reggio.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lutto nel calcio giovanile: è morto Menozzi. Luigi era l'anima della Reggio United

