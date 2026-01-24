Cassano Irpino un intero paese in lutto per Rebecca | il cordoglio del sindaco per la 19enne

Il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità per la tragica perdita di Rebecca, 19 anni, scomparsa improvvisamente a causa di un infarto. Un messaggio di vicinanza e solidarietà, condiviso sui social, che testimonia il dolore collettivo di un paese intero.

Un messaggio breve, affidato ai social, per esprimere il dolore di un’intera comunità. Il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post di cordoglio per la morte di Rebecca, una ragazza di 19 anni scomparsa improvvisamente a causa di un infarto. “Una vita spezzata all’improvviso e un dolore indicibile. A 19 anni bisogna sorridere e sognare. Non ci sono parole da spendere. Ciao Rebecca. Ora sei tu la stella che continuerà a farci sognare”, ha scritto il primo cittadino. Il messaggio è rivolto alla famiglia della giovane, originaria di Napoli, che da circa vent’anni ha acquistato una casa a Cassano Irpino, mantenendo un legame stabile con il paese.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

