Lupo a Casalecchio | scatta l' ordinanza del sindaco

Il sindaco di Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri, ha firmato un’ordinanza dopo aver visto un lupo al parco della Chiusa. Ora vengono date indicazioni ai cittadini per evitare problemi e proteggere l’animale. La presenza del lupo ha fatto scattare misure concrete per gestire la situazione.

E' fatto divieto di assumere quindi qualsiasi comportamento che possa attirare lupi o altri animali selvatici nelle zone abitate, come lasciare cibo all'aperto o abbandonare rifiuti organici fuori dagli appositi bidoni. Vietato anche dare da mangiare agli animali domestici all'aperto, in luoghi non protetti o all'esterno delle abitazioni ed è anche obbligatorio tenere i cani al guinzaglio in tutte le aree aperte. Per quanto riguarda le colonie feline, il cibo dei gatti deve essere controllato e rimosso subito dopo il pasto. Il Comune di Casalecchio raccomanda inoltre di segnale ogni avvistamento ai carabinieri forestali (112), alla polizia locale (800 253808) o alla Città metropolitana (051 6599599) o via mail osservatorio.

