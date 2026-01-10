Lupi vietato attirarli Altra ordinanza di Ucchielli

Il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, ha emanato una nuova ordinanza in risposta alla crescente presenza di lupi nel territorio. La misura vieta di attirare o disturbare gli animali, al fine di tutelare la sicurezza pubblica e preservare l’equilibrio ambientale. Questa decisione si inserisce in un contesto di gestione e monitoraggio della fauna selvatica, con l’obiettivo di prevenire eventuali rischi per residenti e animali domestici.

Alla crescente presenza di lupi nel comune di Vallefoglia il sindaco Palmiro Ucchielli risponde con un'ordinanza. Dopo essere intervenuto sul tema negli ultimi giorni dell'anno, sollecitando i ministri dell'Interno e dell'Agricoltura, il Corpo Forestale e la Regione sulla necessità di effettuare un censimento della popolazione dei lupi e sull'individuazione di misure efficaci per la prevenzione dei danni agli animali di allevamento, il sindaco è tornato all'attacco firmando la quarta ordinanza del nuovo anno con la quale stabilisce una serie di misure di prevenzione per ridurre le azioni che contribuiscono ad attrarre il lupo, soprattutto nelle zone urbane.

Occhio alla Notizia. . Avvistamenti sempre più frequenti e animali uccisi: a Vallefoglia scatta un’ordinanza per limitare i rischi legati alla presenza dei lupi vicino alle abitazioni. Vietato lasciare cibo all’aperto, rifiuti organici fuori dai contenitori e animali incustodi - facebook.com facebook

