L' università di Palermo a El Salvador primi laureati in Ingegneria geologica

All'università di El Salvador si è tenuta la cerimonia di laurea dei primi tre ingegneri geologi formati nel Paese. Questi studenti hanno completato il percorso di studi interamente nel centroamericano, all’interno del progetto Castes, una cooperazione internazionale guidata dall’università di Palermo. L’evento ha segnato il primo rilascio di lauree in ingegneria geologica nel Paese, nell’ambito di questa iniziativa.

“Con la laurea di Rut Deli Campos Cortez, Melissa Abigail González Aguilera e Marco Antonio Castro Mendoza, l’El Salvador ha celebrato un momento storico per la sicurezza e lo sviluppo del Paese – commentano Attilio Sulli, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare di UniPa, struttura d'eccellenza a cui afferiscono i numerosi docenti che hanno attivamente collaborato al progetto svolgendo missioni nel territorio salvadoregno e attività di tutorato per studenti e docenti locali, e il prof. Christian Conoscenti, afferente al Distem e coordinatore generale di Castes –. Sotto la direzione scientifica e il coordinamento... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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