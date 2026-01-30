Sora stop all’acqua tra il 2 e il 3 febbraio | maxi intervento sulla rete L' elenco delle vie coinvolte

Acea Ato 5 ha annunciato che tra il 2 e il 3 febbraio ci sarà una sospensione dell’acqua a Sora. La rete idrica verrà interrotta per un intervento di manutenzione che coinvolgerà molte vie del centro e zone vicine. I cittadini dovranno prepararsi a eventuali disagi per almeno una notte. La comunicazione è arrivata pochi giorni prima dell’intervento, che dovrebbe garantire un miglioramento a lungo termine del servizio.

I rubinetti resteranno a secco per 6 ore: l'interruzione partirà dalle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio fino alle ore 02:00 di martedì 3 febbraio 2026 Disagi in vista per l'utenza idrica di Sora. Acea Ato 5 ha comunicato una sospensione programmata del flusso idrico che interesserà gran parte del centro abitato e diverse zone limitrofe tra la serata di lunedì 2 e la notte di martedì 3 febbraio 2026. I rubinetti resteranno a secco per 6 ore: l'interruzione partirà dalle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio fino alle ore 02:00 di martedì 3 febbraio 2026. Lo stop si rende necessario per consentire lavori improrogabili sulla rete di distribuzione.

