Lunedì 16 marzo molte scuole del Sud Italia rimarranno chiuse a causa di un’allerta meteo. Diversi sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni nelle aree coinvolte per motivi legati alle condizioni atmosferiche avverse. La decisione riguarda numerosi comuni che hanno preferito adottare questa misura per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti.

Una nuova ondata di maltempo sta colpendo diverse zone del Sud Italia e spinge numerosi sindaci a disporre la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 16 marzo. Le decisioni arrivano dopo i bollettini diramati dalla Protezione Civile, che segnalano condizioni meteorologiche critiche con temporali intensi, forti raffiche di vento e rischio idrogeologico in varie aree del Paese. Il provvedimento riguarda soprattutto Calabria e Sicilia, dove è stata diramata un’allerta meteo arancione per piogge persistenti e possibili fenomeni violenti. In altre regioni del Sud, come Basilicata e Puglia, è stata invece segnalata un’allerta gialla che indica una situazione di attenzione ma con criticità meno elevate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scuole chiuse lunedì 16 marzo per allerta meteo: l’elenco dei comuni che sospendono le lezioni

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