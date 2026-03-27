Interruzione della corrente | lunedì 30 marzo scuole chiuse in via Emilia

Lunedì 30 marzo, alcune scuole situate in via Emilia resteranno chiuse a causa di un’interruzione programmata della fornitura di energia elettrica. La chiusura riguarda la scuola primaria “Chimera”, l’infanzia “Lippi” e la scuola secondaria di primo grado “Vasari”. La sospensione dell’energia è prevista per quel giorno e comporta la chiusura delle strutture scolastiche interessate.

Lunedì 30 marzo le scuole primaria “Chimera”, dell’infanzia “Lippi” e secondaria di primo grado “Vasari” resteranno chiuse a causa di un’interruzione programmata della fornitura di energia elettrica. Il fornitore ha comunicato che il servizio sarà sospeso dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e interesserà l’immobile situato in via Emilia 10. Una condizione che rende impossibile il regolare svolgimento delle attività scolastiche, anche in considerazione del mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento. Per questo motivo, il Sindaco ha disposto con apposita ordinanza la chiusura dei tre plessi scolastici per l’intera giornata di lunedì 30 marzo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Interruzione della corrente: lunedì 30 marzo scuole chiuse in via Emilia Articoli correlati Allerta meteo scuole chiuse lunedì 16 marzo: stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTONuova ondata di maltempo sull'Italia meridionale e insulare con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, forti... Scuole chiuse lunedì 16 marzo per allerta meteo: l’elenco dei comuni che sospendono le lezioniUna nuova ondata di maltempo sta colpendo diverse zone del Sud Italia e spinge numerosi sindaci a disporre la chiusura delle scuole per la giornata... Tutti gli aggiornamenti su Interruzione della Temi più discussi: Roma, interruzione di energia nel municipio III: le vie interessate; Interruzione energia elettrica ad Alba lunedì 30 marzo; Centri commerciali chiusi a Ostia per lavori alla rete elettrica: interruzione temporanea della luce; Alba: lunedì 30 marzo stop alla corrente in tre vie. Niente corrente, lunedì 30 Ficoncella chiusaSi informa la cittadinanza e i gentili utenti che nella giornata di lunedì 30 marzo, i Bagni della Ficoncella resteranno chiusi al pubblico dalle ore 08:30 alle ore 15:30. La sospensione del servizio ... terzobinario.it Centri commerciali chiusi a Ostia per lavori alla rete elettrica: interruzione temporanea della luceCittadini e attività commerciali di Ostia, domani, lunedi 23 febbraio 2026, si preparano a una giornata di disagi e interruzioni della corrente elettrica a causa di importanti lavori di manutenzione a ... msn.com Avvisiamo i nostri viaggiatori che, a causa di un’interruzione della linea elettrica, i nostri uffici e il nostro servizio clienti domani 26 Marzo non saranno disponibili dalle 9:00 alle 15:30 Ma niente paura: nel pomeriggio torniamo operativi con le nostre solite en - facebook.com facebook #viabiliTOS -- Interruzione della circolazione dal 24 marzo al 25 aprile 2026 I dettagli x.com