Interruzione della corrente | lunedì 30 marzo scuole chiuse in via Emilia

Da lortica.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 30 marzo, alcune scuole situate in via Emilia resteranno chiuse a causa di un’interruzione programmata della fornitura di energia elettrica. La chiusura riguarda la scuola primaria “Chimera”, l’infanzia “Lippi” e la scuola secondaria di primo grado “Vasari”. La sospensione dell’energia è prevista per quel giorno e comporta la chiusura delle strutture scolastiche interessate.

Lunedì 30 marzo le scuole primaria “Chimera”, dell’infanzia “Lippi” e secondaria di primo grado “Vasari” resteranno chiuse a causa di un’interruzione programmata della fornitura di energia elettrica. Il fornitore ha comunicato che il servizio sarà sospeso dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e interesserà l’immobile situato in via Emilia 10. Una condizione che rende impossibile il regolare svolgimento delle attività scolastiche, anche in considerazione del mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento. Per questo motivo, il Sindaco ha disposto con apposita ordinanza la chiusura dei tre plessi scolastici per l’intera giornata di lunedì 30 marzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

interruzione della corrente luned236 30 marzo scuole chiuse in via emilia
© Lortica.it - Interruzione della corrente: lunedì 30 marzo scuole chiuse in via Emilia

Articoli correlati

Allerta meteo scuole chiuse lunedì 16 marzo: stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTONuova ondata di maltempo sull'Italia meridionale e insulare con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, forti...

Scuole chiuse lunedì 16 marzo per allerta meteo: l’elenco dei comuni che sospendono le lezioniUna nuova ondata di maltempo sta colpendo diverse zone del Sud Italia e spinge numerosi sindaci a disporre la chiusura delle scuole per la giornata...

Tutti gli aggiornamenti su Interruzione della

Temi più discussi: Roma, interruzione di energia nel municipio III: le vie interessate; Interruzione energia elettrica ad Alba lunedì 30 marzo; Centri commerciali chiusi a Ostia per lavori alla rete elettrica: interruzione temporanea della luce; Alba: lunedì 30 marzo stop alla corrente in tre vie.

interruzione della interruzione della corrente lunedìNiente corrente, lunedì 30 Ficoncella chiusaSi informa la cittadinanza e i gentili utenti che nella giornata di lunedì 30 marzo, i Bagni della Ficoncella resteranno chiusi al pubblico dalle ore 08:30 alle ore 15:30. La sospensione del servizio ... terzobinario.it

interruzione della interruzione della corrente lunedìCentri commerciali chiusi a Ostia per lavori alla rete elettrica: interruzione temporanea della luceCittadini e attività commerciali di Ostia, domani, lunedi 23 febbraio 2026, si preparano a una giornata di disagi e interruzioni della corrente elettrica a causa di importanti lavori di manutenzione a ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.