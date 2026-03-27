Gli ultimi sviluppi riguardano la coppia reale e l'Australia, dove sono state raccolte circa 33.000 firme contro la loro visita. L'ente pubblico locale ha deciso di non utilizzare fondi pubblici per finanziare il viaggio dei Duchi di Sussex nel paese, che ha così rifiutato di ospitarli con risorse pubbliche. Questa decisione si aggiunge a una serie di risposte negative alla loro presenza in diverse nazioni.

I Duchi di Sussex hanno dovuto incassare un altro brutto colpo dopo che è arrivato il "gran rifiuto" dell'Australia, che non intende finanziare la loro visita con i soldi pubblici. Sono ben 33mila le firme raccolte in poco tempo dagli australiani contro il viaggio di Harry e Meghan, un segnale che arriva forte e chiaro: i due vogliono visitare l'Australia? Benissimo, ma con i soldi loro. I Duchi di Sussex incassano così l'ennesimo smacco. A voler essere onesti, questa dura presa di posizione degli australiani non è da versi come un attacco indirizzato soltanto contro Harry e sua moglie. Da tempo una parte significativa della politica e dell'opinione pubblica australiana si è distaccata dalla monarchia britannica, e sono in molti a desiderare una repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultimo smacco per Harry e Meghan: gli australiani non vogliono ospitarli, 33mila firme contro la loro visita

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