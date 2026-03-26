Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro della nazionale belga e non è tornato in Italia. Il club partenopeo aveva annunciato mercoledì il rientro anticipato dell’attaccante, che avrebbe dovuto dedicarsi a migliorare la condizione fisica. Secondo fonti di Sky, la squadra si sarebbe detta sorpresa e irritata dalla decisione del giocatore. Nessun comunicato ufficiale è stato diffuso dal club in merito alle ragioni di questa scelta.

L'attaccante, a dispetto di quelle che erano le indicazioni della società azzurra, ha deciso di rimanere con la sua famiglia in Belgio e di non rientrare subito a Castel Volturno Romelu Lukaku non è rientrato in Italia dopo aver lasciato il ritiro della nazionale belga. Nella giornata di martedì il Napoli aveva diffuso un comunicato ufficiale sul rientro anticipato dell'attaccante “per ottimizzare la propria condizione fisica”. L’ex Inter e Chelsea, però, non è rientrato a Napoli, suscitando - secondo quanto riferisce Sky Sport - “sorpresa e irritazione nella società” partenopea. Il calciatore, a dispetto di quelle che erano le indicazioni del club e dello staff tecnico, ha scelto di restare con la sua famiglia in Belgio e di effettuare lì un lavoro personalizzato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Lukaku lascia la nazionale belga, ma non rientra a Napoli. Sky: "Club sorpreso e irritato"

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