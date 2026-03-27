Lukaku il Napoli fa sul serio | ultimatum al calciatore Potrebbe esser messo fuori rosa

Il Napoli ha consegnato un ultimatum a Romelu Lukaku, con la possibilità di metterlo fuori rosa. La situazione si è surriscaldata negli ultimi giorni, portando a un intervento diretto da parte della società. La decisione è arrivata dopo alcune tensioni tra il calciatore e lo staff tecnico, e si attende una risposta ufficiale dall’attaccante belga.

Un vero e proprio fulmine al ciel sereno scuote l’ambiente partenopeo: il caso Romelu Lukaku è esploso con violenza tra le mura di Castel Volturno. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante belga, partito per rispondere alla convocazione della propria Nazionale, ha deciso arbitrariamente di non rientrare in Italia. Nonostante lo staff medico non lo ritenga ancora al top della condizione e gli abbia suggerito un programma specifico per recuperare in vista del Mondiale, il calciatore ha scelto di restare in Belgio, ignorando le direttive del club. Il rientro di gennaio, dopo il grave infortunio subito ad agosto, non ha portato i frutti sperati: Lukaku ha faticato a trovare spazio nelle gerarchie di Antonio Conte, finendo spesso ai margini del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Lukaku sarà messo fuori rosa se non rientra a Napoli: il club azzurro dà un ultimatum al belgaIl Napoli ha deciso di mettere fuori rosa Romelu Lukaku nel caso in cui non si dovesse presentare a Castel Volturno entro martedì.

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Tutto quello che riguarda Lukaku il Napoli fa sul serio ultimatum...

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