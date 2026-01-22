La dottoressa Anna Manduchi alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Mirandola

La dottoressa Anna Manduchi è stata nominata nuova Responsabile della Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Mirandola. Con una solida esperienza nel settore, assume il ruolo con l’obiettivo di garantire servizi sanitari di qualità e un’efficace gestione delle attività ospedaliere. La sua nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell’organizzazione e dell’assistenza offerta alla comunità.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.