La dottoressa Anna Manduchi alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Mirandola

La dottoressa Anna Manduchi è stata nominata nuova Responsabile della Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Mirandola. Con una solida esperienza nel settore, assume il ruolo con l’obiettivo di garantire servizi sanitari di qualità e un’efficace gestione delle attività ospedaliere. La sua nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell’organizzazione e dell’assistenza offerta alla comunità.

È la dottoressa Anna Manduchi la nuova Responsabile della Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Mirandola. Già nello staff della Direzione mirandolese da quasi 20 anni, nei giorni scorsi la nomina ufficiale: si completa così il team del Presidio Ospedaliero Ausl, diretto dalla dottoressa Giulia.

