L'Ucraina ha deciso di vendere all'Arabia Saudita tecnologie antidrone, probabilmente per rafforzare le difese contro attacchi provenienti dall'Iran. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui materiali o sui sistemi coinvolti, né le modalità della transazione. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulle questioni di sicurezza nella regione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver firmato un accordo di cooperazione con l’Arabia Saudita per fornirle la tecnologia necessaria a respingere gli attacchi iraniani coi droni. Da quando è cominciata la guerra in Medio Oriente, le tecnologie dell’Ucraina per intercettare i droni sono diventate molto richieste, e da qualche settimana il governo ucraino stava negoziando la loro fornitura a vari paesi arabi del golfo Persico attaccati dall’Iran. Ci sono state discussioni persino con gli Stati Uniti, ma finora Trump ha fatto resistenza. L’Arabia Saudita è il primo paese a firmare un accordo di questo tipo con l’Ucraina. I droni Shahed sono semplici e relativamente economici da produrre, eppure stanno mettendo in grossa difficoltà i paesi arabi del Golfo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Ucraina venderà all’Arabia Saudita le sue tecnologie antidrone

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