L’Ucraina venderà armi all’Europa

L’Ucraina sta iniziando a vendere armi all’Europa, anche se può sembrare sorprendente. In realtà, il Paese produce già da tempo droni in vari Stati europei e ora si prepara a venderli. La notizia circola tra le aziende e le istituzioni militari, che vedono questa mossa come un modo per rafforzare i rapporti e sostenere l’economia ucraina. I droni ucraini, infatti, sono già utilizzati sul campo e ora potrebbero diventare un prodotto esportato oltre i confini nazionali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l’Ucraina aprirà dieci nuovi «centri di esportazione» in alcuni paesi europei per produrre e vendere armi, in particolar modo droni. Ma questi nuovi centri di esportazione saranno di fatto fabbriche di armi ucraine in territorio europeo, probabilmente gestite in partnership con aziende locali. Le armi ucraine prodotte in Europa potranno contribuire allo sforzo bellico dell’Ucraina contro la Russia, ma saranno in buona parte vendute agli stessi paesi europei. Le fabbriche di armi ucraine sono già aperte nel Regno Unito, in Danimarca e in Germania. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il 20 gennaio, la Russia ha lanciato un attacco contro l'Ucraina utilizzando missili rari nel conflitto, tra cui il sistema Iskander “1000” e lo Zircon ipersonico.

Ucraina, Calenda: piano vende Kiev e Ue, Meloni non torni putiniana

