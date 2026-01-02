Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 2 gennaio 2026 | numeri e combinazione vincente

Ecco i numeri e le combinazioni vincenti delle estrazioni di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, per il Lotto, il SuperEnalotto e il 10eLotto serale. Ricordiamo che le giocate sono aperte fino alle 19:30. Per chi non ha seguito l’estrazione di martedì 30 dicembre 2025, nessun 6 o 5+ è stato registrato. Consultate i risultati aggiornati per verificare eventuali vincite.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l' estrazione precedente di martedi 30 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (114) 46 (108) 56 (73) 5 (66) 13 (65) Cagliari: 19 (96) 55 (88) 10 (71) 23 (69) 75 (61) Firenze: 42 (145) 65 (81) 16 (68) 14 (56) 77 (51) Genova: 52 (87) 34 (75) 69 (69) 72 (60) 31 (54) Milano: 73 (77) 50 (74) 44 (68) 58 (65) 55 (63) Napoli: 3 (62) 41 (52) 14 (48) 70 (48) 84 (43) Palermo: 36 (69) 52 (64) 21 (59) 57 (58) 63 (56) Roma: 6 (82) 26 (70) 36 (59) 31 (54) 81 (54) Torino: 89 (96) 18 (84) 82 (82) 81 (69) 34 (65) Venezia: 71 (103) 83 (66) 35 (61) 24 (60) 54 (56) Nazionale: 59 (134) 6 (88) 37 (77) 29 (69) 27 (68).

