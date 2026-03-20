Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 20 marzo 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, venerdì 20 marzo 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto. Le operazioni si sono concluse alle 19:30 e hanno riguardato anche il 10eLotto serale. Nell’estrazione di ieri, 19 marzo, non sono stati registrati né 6 né 5+ nel SuperEnalotto. I numeri vincenti di oggi sono stati pubblicati e sono disponibili sul sito ufficiale.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 19 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (90) 23 (86) 11 (73) 67 (63) 42 (57) Cagliari: 55 (131) 50 (79) 41 (68) 26 (62) 24 (53) Firenze: 47 (80) 90 (70) 60 (58) 33 (51) 80 (47) Genova: 70 (68) 28 (62) 66 (50) 2 (50) 46 (44) Milano: 45 (80) 85 (66) 20 (62) 40 (56) 32 (56) Napoli: 40 (75) 28 (70) 22 (59) 1 (54) 47 (48) Palermo: 46 (72) 45 (69) 27 (58) 79 (54) 16 (52) Roma: 81... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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