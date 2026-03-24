Il direttore ha commentato la corsa allo scudetto, affermando che il Napoli senza gli infortuni avrebbe una posizione di vantaggio in classifica. Ha inoltre evidenziato il ruolo decisivo di Lautaro Martinez per l’Inter, sottolineando come la sua presenza sia determinante nelle prestazioni della squadra. Infine, sono stati analizzati alcuni aspetti tattici legati all’utilizzo di Thuram e alle sue implicazioni sul rendimento nerazzurro.

Inter News 24 Zazzaroni, il direttore analizza il momento nerazzurro sottolineando l’incidenza fondamentale del capitano e i problemi tattici di Thuram. La marcia dell’Inter verso il titolo resta di altissimo livello, ma l’improvvisa frenata nelle ultime tre giornate ha sollevato interrogativi sulla tenuta della squadra di Cristian Chivu. Intervenuto durante l’ultima puntata del podcast Numeri 1, Ivan Zazzaroni ha messo a confronto il cammino attuale con quello trionfale del Napoli della passata stagione, evidenziando come i punti in classifica siano persino superiori. Tuttavia, il peso dell’eliminazione dalla Champions e il ricordo della finale persa 5-0 lo scorso anno sembrano aver creato una crepa psicologica: « L’Inter ha più punti del Napoli lo scorso anno, quindi sta facendo una marcia molto buona. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zazzaroni sulla corsa Scudetto: «Il Napoli, senza gli infortuni, sarebbe primo. Lautaro Martinez è fondamentale per l’Inter, ecco perché…»

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli, senza infortuni sarebbe scudetto? Il giudizio sulla stagione è netto

Pandev analizza: «Inter Napoli è già fondamentale. Lautaro Martinez il più forte del campionato. Su Lazio e Genoa dico questo»Goran Pandev, doppio ex della sfida, analizza l’attesissimo Inter-Napoli, snodo cruciale per la corsa scudetto all’alba del nuovo anno.

Una raccolta di contenuti su Lautaro Martinez

Temi più discussi: Il margine sul Milan, ma non solo: un fattore su tutti può essere decisivo nella corsa scudetto per l'Inter; Ivan Zazzaroni: L’Inter senza Lautaro Martinez è un’altra cosa e dietro balla spesso la macarena; Zazzaroni punge l’Inter | Senza Lautaro è un’altra cosa e dietro balla la macarena Su Milan e Napoli dico….

Lite Lautaro-Dumfries, Inter spiazzata: cosa è successoLautaro Martinez e Dumfries uno contro l’altro: la rivelazione lascia l’Inter sorpresa, se le sono dette di tutti i colori L’occasione mancata fa ancora storcere il naso. Il Milan avrebbe potuto ritro ... milannews24.com

Inter, infortunio Lautaro: ecco quando tornerà, corsa contro il tempo per il derby scudetto col MilanL'Inter comunica la diagnosi dell'infortunio di Lautaro, il Toro non ha lesioni ma il recupero rischia di tenerlo fuori dal derby scudetto con il Milan ... sport.virgilio.it

Serie A'da gol kralligi. Lautaro Martinez x.com

Abbiamo preso alcuni dei campionati migliori d'Europa e il risultato è tremendo: la Serie A ha la classifica cannonieri peggiore di tutti Lautaro Martinez in 25 presenze ha segnato 14 gol. Harry Kane in 26 presenze ne ha segnati 31, più del doppio. Per fare u - facebook.com facebook