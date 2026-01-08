Lotta alle mafie | a Spello un bene confiscato alla camorra e un algoritmo predittivo per prevenire le infiltrazioni
A Spello, l’Umbria avvia iniziative contro le mafie, tra cui il recupero di un bene confiscato alla camorra e l’implementazione di un algoritmo predittivo per prevenire infiltrazioni criminali. Questi interventi mirano a rafforzare la sicurezza e la legalità, combinando azioni concrete con strumenti tecnologici innovativi per contrastare efficacemente la criminalità organizzata.
L'Umbria rafforza la sua risposta alla criminalità organizzata su due fronti distinti, ma paralleli: da un lato, l'azione concreta di confisca e riutilizzo sociale dei beni; dall'altro, l'innovazione tecnologica nella prevenzione. Due notizie, unite dalla figura del presidente della commissione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
