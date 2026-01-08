Ferrandelli e Scarpinato sempre assenti in settima commissione Giambrone chiede verifiche e sanzioni

Giornalisti e cittadini hanno notato le frequenti assenze dei consiglieri Ferrandelli e Scarpinato nella settima commissione. Giambrone richiede verifiche e possibili sanzioni, evidenziando come queste mancate presenze, prive di giustificazioni tempestive, compromettano il regolare svolgimento dei lavori e rallentino l’iter di approvazione delle questioni in discussione. La situazione solleva dubbi sull’impegno e l’efficienza delle attività consiliari.

Ferrandelli all'iniziativa organizzata dalla Lav: "Ho inviato all’approvazione del Consiglio comunale una delibera sul benessere animale. Al circo ci auguriamo di vedere solo acrobati, clown e maghi" - facebook.com facebook

