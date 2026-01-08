Ferrandelli e Scarpinato sempre assenti in settima commissione Giambrone chiede verifiche e sanzioni
Giornalisti e cittadini hanno notato le frequenti assenze dei consiglieri Ferrandelli e Scarpinato nella settima commissione. Giambrone richiede verifiche e possibili sanzioni, evidenziando come queste mancate presenze, prive di giustificazioni tempestive, compromettano il regolare svolgimento dei lavori e rallentino l’iter di approvazione delle questioni in discussione. La situazione solleva dubbi sull’impegno e l’efficienza delle attività consiliari.
Le ripetute assenze dei consiglieri comunali Fabrizio Ferrandelli e Francesco Scarpinato in commissione Affari generali, che "non sarebbero accompagnate da adeguate e tempestive giustificazioni", creano "grave nocumento al regolare svolgimento dei lavori" e rallentano "l'iter di approvazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Ranucci in commissione Antimafia, domanda di Scarpinato su Fazzolari e il pedinamento: lui chiede la seduta segreta
Leggi anche: Ranucci in Commissione Antimafia a domanda di Scarpinato su Fazzolari chiede di secretare audizione – Il video
"Ferrandelli e Scarpinato sempre assenti in settima commissione", Giambrone chiede verifiche e sanzioni - Il consigliere di Avs, vicepresidente dell'organismo, scrive a Tantillo: "Grave nocumento al regolare svolgimento dei lavori, entrambi non presentano adeguate e tempestive giustificazioni". palermotoday.it
Ferrandelli all'iniziativa organizzata dalla Lav: "Ho inviato all’approvazione del Consiglio comunale una delibera sul benessere animale. Al circo ci auguriamo di vedere solo acrobati, clown e maghi" - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.