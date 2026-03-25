Shaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia, è al centro di notizie recenti dopo aver pubblicato il suo primo libro intitolato Fuori onda. La donna ha anche commentato un episodio in cui è stata ferita da Javier Martinez, affermando di essere rimasta incredula, e ha parlato di Lorenzo Spolverato.

Shaila Gatta sta facendo molto parlare in questo momento. L'ex velina di Striscia La Notizia ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Fuori onda. Nel testo, la donna parla dell'esperienza fatta all'interno del Grande fratello nel 2024 in cui è stata tra le protagoniste. Per l'occasione, Shaila Gatta ha ricordato le storie avute all'interno della casa più spiata d'italia. L'ex velina mora del tg satirico di Antonio Ricci ha ammesso di essere rimasta ferita dal comportamento di Javier Martinez in seguito alla fine della loro conoscenza. In un passaggio di Fuori Onda, la donna ha scritto: "Ero dispiaciuta per il nuovo schema (Javier Martinez), che preso dalla gelosia, non ha impiegato molto prima di diventare vendicativo e spifferare la nostra intimità, arrivando perfino a farmi body shaming. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Shaila Gatta, ferita da Javier Martinez “Ero incredula” e su Lorenzo Spolverato…

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