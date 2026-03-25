In un passaggio della sua autobiografia, una nota showgirl descrive il triangolo sentimentale del GF18, rivelando che la produzione l'ha indirizzata verso un concorrente, mentre un altro partecipante ha reagito con atteggiamenti vendicativi, generando tensioni all’interno della Casa. La narrazione si concentra sugli eventi e sui comportamenti dei protagonisti durante il reality, senza entrare nel giudizio o nelle motivazioni delle parti coinvolte.

Nella sua autobiografia, Shaila Gatta racconta il triangolo sentimentale del GF18: la produzione l'ha spinta verso Lorenzo Spolverato, mentre Javier Martinez ha reagito vendicandosi, creando tensioni esplosive in Casa. Il sipario sul Grande Fratello 18 di Shaila Gatta è calato il 31 marzo 2025, ma le polemiche continuano. L'ex velina di Striscia la Notizia e ballerina di Amici, ha deciso di riprendere in mano la narrazione della sua turbolenta esperienza nella Casa. Lo ha fatto attraverso le pagine del suo libro autobiografico, dal titolo emblematico: Fuori onda. Come ho trasformato le cadute in passi di danza. All'interno del volume, Shaila analizza lucidamente il triangolo che ha tenuto incollati i telespettatori, non risparmiando critiche durissime ai suoi ex compagni di viaggio, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Shaila Gatta nel suo libro: "Il GF mi ha spinto verso Lorenzo, Javier si è vendicato"

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