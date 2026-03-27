Loftus-Cheek torna ad allenarsi con il Milan dopo 8 settimane da un infortunio serio

Dopo otto settimane di assenza a causa di un infortunio grave, il centrocampista ha ripreso ad allenarsi con il club. La ripresa delle sessioni di allenamento si è verificata ieri, segnando il ritorno in campo del giocatore. L’infortunio risale a circa due mesi fa e ha impedito la partecipazione alle partite ufficiali durante questo periodo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 22 febbraio 2026, una scena scioccante ha colpito l’AC Milan durante la sfida di Serie A contro il Parma Calcio 1913. Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è stato costretto a lasciare il campo in barella a causa di un brutto infortunio. La collisione accidentale con il portiere del Parma, Edoardo Corvi, ha causato una frattura dell’alveolo nella mascella e la perdita di diversi denti. Questo infortunio ha inevitabilmente messo in pausa la sua stagione, ma dopo settimane di recupero, buone notizie giungono per i tifosi rossoneri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Loftus-Cheek torna ad allenarsi con il Milan dopo 8 settimane da un infortunio serio. Articoli correlati Leggi anche: Operato l’inglese dopo la frattura della mascella. Niente lesioni per Gabbia. Milan, Loftus-Cheek fuori 8 settimane Ecco l’esito dell’operazione di Loftus-Cheek dopo l’infortunio in Milan-Parma | PM NewsIeri sera, al 7' di Milan-Parma, un'uscita alta di Edoardo Corvi, portiere ducale, in piena area di rigore, ha mandato k. Aggiornamenti e notizie su Loftus Cheek torna ad allenarsi con il... Temi più discussi: Milan, Loftus-Cheek torna ad allenarsi in gruppo: in campo con la maschera protettiva; Loftus-Cheek torna ad allenarsi in gruppo: le condizioni del centrocampista inglese in vista di Napoli-Milan; Milan, Loftus-Cheek torna ad allenarsi in gruppo: terapie per Leao e Gabbia; Milan, Loftus-Cheek torna in gruppo: l’inglese ha nel mirino la sfida col Napoli. Loftus-Cheek torna ad allenarsi con il Milan dopo 8 settimane da un infortunio serio.La ripresa di Loftus-Cheek è un segnale molto positivo per il Milan, che si prepara ad affrontare uno dei momenti più cruciali della stagione. L’FC Napoli, attualmente terzo in classifica, rappresenta ... napolipiu.com Milan, Loftus-Cheek torna in gruppo. Ma due titolari restano ai boxLoftus-Cheek ha ripreso ad allenarsi dopo l’intervento chirurgico alla mascella subito in seguito allo scontro con Edoardo Corvi nella gara contro il Parma. tuttonapoli.net Ottime notizie per Allegri: Loftus Cheek torna in gruppo dopo il brutto infortunio alla mascella di febbraio. #LoftusCheek #Milan #Allegri #Infortunio #MilanNews24 facebook Infortunio #Leao: resta in Portogallo. Ecco il motivo. Su Gabbia e Loftus-Cheek ... #SempreMilan #milan x.com