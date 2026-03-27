Loftus-Cheek torna ad allenarsi con il Milan dopo 8 settimane da un infortunio serio

Da napolipiu.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo otto settimane di assenza a causa di un infortunio grave, il centrocampista ha ripreso ad allenarsi con il club. La ripresa delle sessioni di allenamento si è verificata ieri, segnando il ritorno in campo del giocatore. L’infortunio risale a circa due mesi fa e ha impedito la partecipazione alle partite ufficiali durante questo periodo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 22 febbraio 2026, una scena scioccante ha colpito l’AC Milan durante la sfida di Serie A contro il Parma Calcio 1913. Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è stato costretto a lasciare il campo in barella a causa di un brutto infortunio. La collisione accidentale con il portiere del Parma, Edoardo Corvi, ha causato una frattura dell’alveolo nella mascella e la perdita di diversi denti. Questo infortunio ha inevitabilmente messo in pausa la sua stagione, ma dopo settimane di recupero, buone notizie giungono per i tifosi rossoneri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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