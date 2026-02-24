Operato l’inglese dopo la frattura della mascella Niente lesioni per Gabbia Milan Loftus-Cheek fuori 8 settimane

Lo scontro tra Loftus-Cheek e Corvi durante la partita ha provocato una frattura alla mascella del centrocampista, portandolo a subire un intervento chirurgico. La procedura ha riguardato anche un trattamento con l’ossigeno per favorire la guarigione. Fortunatamente, Gabbia non ha riportato lesioni gravi dopo il contatto. Loftus-Cheek dovrà restare fuori dal campo per circa otto settimane, lasciando il Milan con alcune assenze importanti.

Otto settimane out per Loftus Cheek. Il centrocampista del Milan domenica durante la gara col Parma aveva riportato nello scontro con Corvi un importante trauma facciale che ha causato la frattura del processo alveolare della mascella. Ieri l’intervento. "L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita – ha fatto sapere il club –. Ruben sta bene ed è già stato dimesso". E lo stesso calciatore inglese ha rassicurato: "È stato un duro colpo, ma il peggio è alle spalle. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il giocatore del Milan Loftus-Cheek fuori per due mesi a causa della frattura della mascellaRuben Loftus-Cheek del Milan si ferma per due mesi a causa di una frattura alla mascella, causata da uno scontro con il portiere del Parma.

Infortunio Loftus-Cheek: frattura dell’osso alveolare per l’inglese, verrà operato nella notte! Le condizioni dopo lo scontro in Milan ParmaLoftus-Cheek ha subito una frattura dell’osso alveolare durante la partita contro il Parma e sarà operato nella notte.

