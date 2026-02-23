Ecco l’esito dell’operazione di Loftus-Cheek dopo l’infortunio in Milan-Parma | PM News

Ruben Loftus-Cheek si è sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico dopo aver subito un grave infortunio durante il match tra Milan e Parma a San Siro. La lesione al ginocchio ha richiesto un intervento urgente per stabilizzare la situazione. Il centrocampista inglese ha lasciato il centro medico accompagnato da medici e staff, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni. La squadra aspetta notizie ufficiali sulle prossime fasi di recupero.

© Pianetamilan.it - Ecco l’esito dell’operazione di Loftus-Cheek dopo l’infortunio in Milan-Parma | PM News

Ieri sera, al 7' di Milan-Parma, un'uscita alta di Edoardo Corvi, portiere ducale, in piena area di rigore, ha mandato k.o. Ruben Loftus-Cheek, centrocampista della squadra di Massimiliano Allegri. Oltre alla beffa (niente, sacrosanto, penalty per il Diavolo), anche e soprattutto il danno per il numero 8 rossonero. Rimasto a terra qualche minuto, seppur senza mai perdere conoscenza, Loftus-Cheek è stato costretto, all'11', a lasciare il suo posto in campo ad Ardon Jashari. Trasportato in ospedale per accertamenti, a Loftus-Cheek è stata riscontrata la frattura dei denti superiori e dell'osso alveolare mascellare.