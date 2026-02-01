Salerno punta sui bambini | al via Non Fare lo Sbronzo Kids il progetto educativo che cambia la città

Salerno avvia il progetto “Non Fare lo Sbronzo Kids” nelle scuole primarie. L’obiettivo è educare i bambini sui rischi dell’alcol in modo semplice e diretto, coinvolgendo le famiglie e le insegnanti. La città vuole cambiare atteggiamenti e promuovere un approccio più consapevole fin dai primi anni di scuola.

Non Fare lo Sbronzo Kids: cos'è il progetto educativo per le scuole primarie. Salerno sceglie di investire sui più piccoli e lo fa con un progetto ambizioso, inclusivo e fortemente educativo. Da lunedì 2 febbraio, alle ore 10, presso la Scuola Primaria Barra, prende ufficialmente il via "Non Fare lo Sbronzo Kids – Proteggi la vita: gioca, impara, agisci!", spin off del noto format cittadino " Non Fare lo Sbronzo – Proteggi la vita, l'ambiente e la città". L'iniziativa, promossa dal Comune di Salerno e coordinata dall'ACI – Automobile Club Salerno, si propone come un viaggio educativo itinerante, capace di trasformare l'apprendimento in un'esperienza partecipata e coinvolgente.

