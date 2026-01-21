L'allenatore del Conte ha commentato il pareggio contro il Copenaghen, sottolineando le difficoltà della sua squadra. Nonostante le attenuanti, ha evidenziato come la vittoria fosse un risultato necessario, ammettendo che forse l'Inter non è ancora al livello delle grandi squadre di Champions League. Le sue parole riflettono la volontà di migliorare e di affrontare con maggiore determinazione le sfide future.

L’amarezza è enorme. Antonio Conte è il primo ad essere consapevole dell’enorme opportunità che il Napoli ha gettato al vento, col pareggio subito in inferiorità numerica dal Copenaghen. “Lavoriamo tanto e queste cose devono darci fastidio, perché se non ci pungono vuol dire che non vogliamo crescere. Non esiste né in cielo né in terra che il Copenaghen riesca a pareggiare, quando sappiamo l’importanza di questa partita. Nel calcio bisogna essere incazzati e vogliosi dal primo all’ultimo secondo, altrimenti rischi sempre la beffa. Questo è un pareggio che mi fa molto male e deve far molto male anche ai calciatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "Abbiamo mille attenuanti, ma una partita così la devi vincere. Forse non siamo da Champions"

Leggi anche: Conte nerissimo: “Partita da vincere, punto e basta. Significa che non siamo a livello Champions”

Leggi anche: Conferenza stampa Conte pre Napoli Eintracht: «Pochi gol? Qualcuno deve aver segnato se siamo primi. Restiamo uniti, abbiamo superato mille difficoltà ma siamo ancora lì»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Conte: Abbiamo mille attenuanti, ma una partita così la devi vincere. Forse non siamo da Champions; Copenaghen-Napoli 1-1, Conte nel post partita: Ci deve essere delusione. Queste partite si vincono, punto e basta; Conte a Sky: Nonostante le mille attenuanti la dovevi vincere, c'è grande delusione!; SKY - Napoli, Conte: C'è delusione! Con tutte le attenuanti che abbiamo, queste sono partite che devi vincere, questo pari mi fa male e deve far male anche ai calciatori.

Conte in conferenza: Oggi non reggono le attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2TAntonio Conte, allenatore del Napoli, interverrà dalla sala conferenze del Parken Stadium per rispondere alle domande della stampa dopo il pareggio contro il Copenhagen. Come di ... tuttonapoli.net

Conte a Sky: Nonostante le mille attenuanti la dovevi vincere, c'è grande delusione!Al termine del match pareggiato 1-1 col Copenhagen, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di Lorenzo ha parlato di atteggiamento sbagliato nel ... tuttonapoli.net

Conte: «Abbiamo fatto solo 8 punti, significa che forse il nostro livello non è da Champions» A Sky: «C'è poco da parlare, ma da essere arrabbiati con noi stessi. Stasera non ci sono alibi, non dovevamo far rientrare il Copenaghen in partita. Forse non abbiam - facebook.com facebook

VIDEO CONFERENCE - Champions, Copenhagen-Napoli, Conte: "Abbiamo delle difficoltà, ma non dobbiamo mai piangerci addosso” x.com