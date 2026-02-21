L' OraSì torna al PalaCosta vietato sbagliare | Vogliamo una prestazione di carattere davanti ai nostri tifosi

L’OraSì Ravenna torna a giocare al PalaCosta dopo due trasferte, con l’obiettivo di vincere. La squadra vuole mostrare carattere davanti ai tifosi e ottenere una vittoria importante contro la Psa Basket Casoria. Entrambe le squadre sono ferme a 22 punti in classifica e la partita di domani alle 18 potrebbe cambiare gli equilibri. I giallorossi sono determinati a non sbagliare in questa sfida decisiva.

I giallorossi sfidano i campani in uno scontro diretto cruciale per la classifica. Il coach chiede più continuità: "Abbiamo reagito spesso, ma ora dobbiamo evitare i passaggi a vuoto" Dopo due trasferte consecutive, l'OraSì Basket Ravenna torna a giocare davanti al proprio pubblico. Domani alle 18 al PalaCosta i giallorossi affronteranno la Psa Basket Casoria in uno scontro diretto importante per la classifica, con le due squadre appaiate a quota 22 punti. Alla vigilia della gara, coach Andrea Auletta ha analizzato il momento della squadra, reduce dalle sconfitte contro Chiusi e Nocera: "Nelle ultime due uscite, ma anche contro Caserta, ci sono stati momenti in cui in campo sono mancate attenzione e intensità.